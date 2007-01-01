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Геннадий Новосельцев наградил победителей конкурса «Лучший школьный музей воинской славы»

Школьные музеи воинской славы бережно хранят историческую память, выступают центрами патриотического и нравственного воспитания детей и подростков.
08:45 09.05
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В преддверии 79-летия Победы в Великой Отечественной войне областной парламент организовал конкурс «Лучший школьный музей воинской славы».

7 мая состоялась торжественная церемония награждения победителей. Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, приветствуя гостей, отметил:

- В этом году в конкурсе участвовало 67 музеев, а всего их в регионе порядка 200. Безусловно, их должно быть больше. Музей нужен и важен для патриотического воспитания каждого ученика в каждой школе области.

Спикер парламента напомнил, что калужская земля становилась ареной многих знаменательных свершений:

- Калужская область всегда была в гуще исторических событий.  Много врагов побывало на нашей земле, и все они терпели поражение. Нам и нашим детям есть чем гордиться, и есть чем наполнить каждый школьный музей.

Геннадий Новосельцев уверен, что важная часть экспозиции должна быть посвящена специальной военной операции.

- Школьные музеи – это память, которую мы сохраняем, передаем детям и молодежи. События на Украине показали, что без уважения к прошлому нет будущего. Подобного мы не должны допустить. Крайне важно помнить подвиг героев предыдущих поколений, а также создавать экспозиции о современных защитниках – участниках специальной военной операции, -  подчеркнул председатель Законодательного Собрания.

Геннадий Новосельцев поблагодарил руководителей школьных музеев и всех причастных к формированию экспозиционных материалов за проделанную работу и вручил награды победителям.

 

В группе сельских поселений победителями стали музеи: адуевской школы Медынского района; манинской школы Людиновского района; износковской школы.

В группе городских поселений: музеи балабановской школы № 1; тарусской школы № 2; сухиничской школы № 12.

В группе городских округов в числе победителей музеи: школы № 45 г. Калуги; школ № 4 и № 3 г. Обнинска.

Кроме того, лучшие музеи отмечены в номинациях: «Организация тематических экспозиций и выставок», «Учебно-исследовательские и творческие проекты», «Участие в поисковой работе», «Освещение деятельности музея в СМИ», «Юный экскурсовод».

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