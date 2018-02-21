Четыре деревни в Калуге остались без воды

В среду, 21 февраля, в Калуге не будет воды в деревнях Шопино, Воровая, Желыбино и Чижовка. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в водоканале.

Работы обещают завершить к 16:30.

- При необходимости будет организован подвоз питьевой воды, - подчёркивают коммунальщики.