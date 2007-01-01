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Министр здравоохранения Константин Пахоменко в День Победы поздравил жителей Калужской области

17:30 09.05
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Читайте KP40.RU:

В четверг, 9 Мая, с праздником жителей региона поздравил министр здравоохранения Калужской области Константин ПАХОМЕНКО.

- Сегодня великий праздник для нашего народа и я от всего сердца хочу поздравить Вас с Днем Великой Победы! Это праздник мы встречаем с трепетом и гордостью, радостью и слезами, но одно неизменно - мы всегда будем помнить и чтить наших героев! Сегодня хочу пожелать нашим бойцам на передовой мужества и уверенности, сил и оптимизма. Память поколений незыблема, как и тогда, мы сражаемся за справедливость! История подвига медицинских работников навсегда вписана в историю Великой Отечественной войны. Их подвиг, мужество и самоотверженность навсегда в наших сердцах! Мы должны помнить и гордиться нашей историей, передавая и прививая трепетное отношение нашим детям и внукам! С Днём Победы!

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