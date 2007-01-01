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Городской голова Калуги Дмитрий Денисов поздравил горожан с праздником 9 Мая

Он рассказал, что считает главным долгом в этот праздничный день.
15:30 09.05
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Читайте KP40.RU:

В День Победы к калужанам обратился городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Дорогие ветераны! Уважаемые калужане! Поздравляю вас с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! 9 мая 1945 года залпы артиллерийских орудий сменились вспышками праздничных салютов. День Победы – священная и дорогая дата для каждого из нас, символ национального единства, воинской славы и доблести. Мы отдаем дань глубокого уважения каждому, кто отстоял на передовой и в тылу независимость и целостность нашей Родины, их несгибаемой воле и героизму. Низкий вам поклон, дорогие ветераны, и слова глубокой благодарности за мирное небо над нами и счастливые улыбки наших юных калужан! Наш гражданский долг – передать по наследству память об этом святом дне подрастающему поколению. И мы должны сохранить самое ценное, что отвоевали солдаты-победители, – мир, свободу, великую страну. Мы не вправе допустить повторения тех страшных событий. Фашизм и национализм не придет в Россию, населенную гражданами самых разных национальностей и вероисповеданий. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой! С Днем Победы!

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