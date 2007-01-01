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В Калуге состоялся чемпионат города по эстафетному бегу

13:40 09.05
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Софья Фирсова. Фото и видео автора.
Читайте KP40.RU:

В четверг, 9 Мая, в 11 часов на стадионе в сквере Волкова было жарко даже в такую ненастную погоду.

Здесь собрались спортсмены Калуги, чтобы принять участие в чемпионате по эстафетному бегу «77-я весенняя легкоатлетическая эстафета на приз Городского Головы».

Ребята пробегали свою дистанцию и передавали эстафету другому участнику своей команды. На стадионе было много смеха, улыбок и волнения на лицах от предстоящего «На старт, Внимание, Марш»!

Мы поговорили с педагогом по физической культуре из школы №11 Ириной Герасимовой и ее командой. Они рассказали, как проходила подготовка, и поделились первыми эмоциями от участия.

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