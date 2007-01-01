В Калуге состоялся чемпионат города по эстафетному бегу

В четверг, 9 Мая, в 11 часов на стадионе в сквере Волкова было жарко даже в такую ненастную погоду.

Здесь собрались спортсмены Калуги, чтобы принять участие в чемпионате по эстафетному бегу «77-я весенняя легкоатлетическая эстафета на приз Городского Головы».

Ребята пробегали свою дистанцию и передавали эстафету другому участнику своей команды. На стадионе было много смеха, улыбок и волнения на лицах от предстоящего «На старт, Внимание, Марш»!

Мы поговорили с педагогом по физической культуре из школы №11 Ириной Герасимовой и ее командой. Они рассказали, как проходила подготовка, и поделились первыми эмоциями от участия.