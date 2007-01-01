«Ужин дураков», отчетные концерты и иллюзорное шоу: что подготовили для калужан на ближайшую неделю

Майские праздники в самом разгаре.

По традиции мы подготовили для вас нашу традиционную еженедельную афишу, где расскажем, какие еще мероприятия пройдут в оставшиеся длинные выходные и, какие будут после них.

Итак, давайте скорее начнем.

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

15 мая в 12:00 и в 14:00 состоится программа «Музыкальная экскурсия».

Программа «Сказочный мир Пушкина» сможет помочь современным людям лучше понять тексты поэта, в которых встречаются непонятные слова. Проводником станут живописные образы сказочных героев, окрас литературному слову придадут музыкальные произведения, а завершится встреча интеллектуальной викториной. Школьники подведут итог тому, что они прочитали.

15 мая в 19:00 пройдет программа «Концерты для органа с оркестром».

В новой программе солистки Калужского дома музыки Виктории Тантлевской орган прозвучит в концертном дуэте с оркестром. Гости смогут услышать концерт А. Вивальди для скрипки и органа; концерты для органа и оркестра Х. Циммера, а также другие музыкальные произведения разных исторических и музыкальных эпох.

Калужский областной драматический театр (Театральная площадь, 1)

10 мая в 18:30 состоится спектакль «Ужин дураков».

Каждую среду Пьер Брошан устраивает с приятелями необычные вечеринки. Участник должен привести на ужин дурака. Естественно, так, чтобы тот не догадывался о своей роли. Тот, чей дурак окажется самым дурацким, выигрывает приз. Пьер был полностью уверен, что в этот раз награда достанется именно ему. Пригласив парня по имени Франсуа Пиньон на ужин, он и представить себе не мог, как этот «дурак» полностью изменит его жизнь.

10 мая в 19:00 состоится спектакль «Шинель».

Акакий Акакиевич Башмачкин – мелкий госслужащий. Он очень робкий и не уверенный в себе человек, который едва сводит концы с концами. Предел его мечтаний – новая шинель, на которую он и откладывает деньги. Однако, как только пальто у него появляется, то он тут же его лишается. Почему человек становится маленьким? И быть таковым достоинство или недостаток? Ответить для себя на эти вопросы вы сможете самостоятельно.

11 мая в 18:30 пройдет спектакль «Играем в дружную семью».

Веселая комедия положений. Жизнь одной с виду благополучной семьи превращается в запутанный клубок скандалов и интриг. До поры до времени их секреты остаются нераскрытыми, пока однажды не раздается один телефонный звонок…

11 мая в 19:00 пройдет спектакль «Письма любви».

Милисса и Энди начинают писать друг другу письма с самого детства. В них они делятся секретами, ссорятся, мирятся, и, в конце концов, признаются в любви. Их встречи очень редкие, а разлуки – долгие. Влюбленные пытаются соединится, но их постоянно разносит течениями жизни. Чувства несостоявшейся пары продолжают жить лишь в письмах.

12 мая в 18:30 состоится спектакль «Обыкновенное чудо».

Пьесу создал писатель, драматург Евгений Шварц. Рабочее название у произведения было «Медведь».

Действие происходит в усадьбе в Карпатских горах, где проживают Хозяин и его жена. Однажды он для забавы своей любимой супруги устраивает в доме встречу медведя и принцессы. Когда-то Хозяин встретил его в лесу и превратил в человека, заложив в заклинание такое условие: если его полюбит и поцелует дочь Короля, то юноша снова должен превратиться в зверя. Но принцесса оказалось не типичной королевской особой, а невероятно доброй и красивой девушкой. Юноша и королевская особа с первого взгляда влюбляются друг в друга.

12 мая в 19:00 пройдет спектакль «МОСКВА-ПЕТУШКИ».

Главный герой Веничка совершает короткое, но емкое путешествие на подмосковной электричке, находясь в хроническом алкогольном бреду. Причем история этой поездки удивительным образом напоминает путешествие греческого царя Одиссея, которое было почти три тысячи лет назад.

14 мая в 18:30 состоится спектакль «Хармсюита».

Даниил Хармс – писатель-абсурдист. На сцене зрители увидят нелепицу, лишенное логики представление. Клоунаду, сдобренную черным юмором.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

11 мая в 12:00 состоится иллюзорное шоу «Фокус-покус».

Программу для детей и их родителей представит Мануэль Казарян. Гостей ждет череда загадочных превращений, исчезновений, и конечно, фокусов.

11 мая в 12:00 пройдет трансляция сказки «Мэри Поппинс».

Художественное слово принадлежит Ноне Гришаевой. Для слушателей сыграет симфонический оркестр радио «Орфей» Российского государственного музыкального телерадиоцентра, дирижер - Денис Кирпанёв. В программе: Мусоргский, Стравинский, Прокофьев, И. Штраус, Элгар, Бернстайн; Памела Трэверс – «Мэри Поппинс». Вход свободный.

11 мая в 19:00 пройдет «Мануэль. Магик-шоу».

Фокусник-иллюзионист предпочитает работать в классическом стиле. Артист покажет гостям представления манипуляции с платками, газетами, веревками, картами и другими вещами. А еще он уделяет особое внимание фокусам с участием зрителей.

12 мая в 14:00 пройдет концерт ДШИ №6 «Семейное путешествие».

В программе концерта зрители увидят детские танцы, танцы народов мира, эстрадную, а также современную хореографию.

13 мая в 16:00 пройдет трансляция концерта «Посвящение Зурабу Соткилаве».

Дирижер - Кристиан Кнапп. Музыка в исполнении Российского национального молодёжного симфонического оркестра. Сопрано - Хибла Герзмава, меццо-сопрано - Зинаида Царенко. В программе: Чайковский Вальс из балета «Спящая красавица»; Верди

Ария Эболи (“O don fatale”) из оперы «Дон Карлос»; Сен-Санс «Вакханалия» из оперы «Самсон и Далила»; Беллини Увертюра к опере «Норма», а также другие музыкальные произведения.

14 мая в 16:00 состоится трансляция концерта Дениса Мацуева и ГАСО РТ.

Музыка - Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан, дирижер - Александр Сладковский, фортепиано - Денис Мацуев. В программе: Р. Штраус «Бурлеска» для фортепиано с оркестром; Лист Концерт № 2 для фортепиано с оркестром; Бетховен Симфония № 5.

15 мая в 19:00 на сцене выступит Ансамбль песни и танца «Легенда» с программой «Нам завещаны память и слава».

Представление призывает гордиться своей страной и народом. Оно посвящено двум великим датам этого года — 80-летию прорыва блокады Ленинграда и 80-летию со дня освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Зрители услышат знаменитые композиции прошлых лет «Священная война», «Эх, дороги», «Катюша», стихи О. Берггольц о блокаде, легендарную «Песня 55 армии» и другие музыкальные произведения.

16 мая в 19:00 состоится отчётный концерт Ансамбля эстрадного танца «Ренессанс».

В концерте будут представлены танцевальные номера всех групп от 3-х и до 30-ти лет. Зрители увидят современную хореографию, народную стилизацию, а также детские танцы. Руководители коллектива Жанна и Виктория Васильевы — лауреаты Национальной премии детского дошкольного творчества, члены Международного союза хореографов.

16 мая в 19:00 пройдет «Вечер романсов на стихи А. С. Пушкина».

В этом году исполняется 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Гости услышат музыкальные произведения Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова, Ц. Кюи, А. Глазунова и других выдающихся русских композиторов на стихи Пушкина: «Мельник», «Я помню чудное мгновенье», «Юноша и Дева», «Зимний вечер» и другие.

17 мая в 18:00 состоится концерт «Приглашение на танец».

Свою программу представит ансамбль эстрадного танца «ЧАО». Также зрители услышат песни в исполнении шоу-группы «Проект А Три». Гостям представления обещают яркие сценические костюмы, красивую музыку и великолепные хореографические постановки.