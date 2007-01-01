«Мы проводили кастинг на Мертвую царевну». В Калуге показали, как студенты увидели сказки Пушкина

В Доме музыки открылась выставка, посвящённая 225-летию со дня рождения поэта.

В Доме музыки открылась выставка, посвящённая 225-летию со дня рождения Пушкина.

Студенты калужского колледжа культуры и искусств перечитали эти сказки, философски переосмыслили.

И предлагают зрителям увидеть их по-новому.

Особенно у студентов пользовалась популярностью Царевна Лебедь. Но и другие персонажи сказок не менее интересны.

Царевна лебедь. По мотивам «Сказки о царе Салтане».

Посмотреть на пушкинских героев собралось множество калужан. На вернисаж пришли студенты, преподаватели, художники.

Зрители долго стояли у картин.

Для гостей звучали романсы в исполнении Елены Шумаевой под аккомпанемент Виктории Тантлевской, русские народные песни в исполнении коллектива детской школы искусств.

Были хороводы, обряд кумления, который проводился, кстати, и в Калужской губернии.

Звучали, конечно же и стихи Пушкина. И все это в большом зале среди сказок Александра Сергеевича.

Наталья Карякина

член Союза художников России, преподаватель калужского коллежа культуры и искусств Наталья КАРЯКИНА - Мы старались, чтобы у вас сегодня было хорошее настроение, чтобы вы вспомнили что-то из детства, потому что Пушкин с нами с раннего возраста, и мы его считаем очень родным, - сказала на открытии выставки Карякина. - На выставке вы видите перед собой дипломные работы. Мы их выполнили в 2019 году и, к сожалению, не смогли сразу показать: много было материала. То, что сейчас показываем, это основные холсты, которые остались. И осталось много набросков, эскизов. Потому что ребята много размышляли, выбирали и останавливались на том, что ближе сердцу. Ещё большой материал остался в фотографиях, в натурных набросках.

-Трудность была в том, что уже существуют гениальные произведения, - продолжает Карякина. - Многие художников прикасались к образам пушкинских героев - Билибин, Врубель, Нестеров, Кустодиев.

А сколько советских живописцев! Сколько книг мы в руках держали. Замечательные иллюстрации Дегтярева.

Я в детстве видела только графические его работы, не знала, что они есть в цвете. И как браться за Царевну Лебедь, когда тебя будут сравнивать с Врубелем?

Как преодолеть, набраться смелости, чтобы взяться за такой всеми любимый образ.

Студенты уговорили меня на этот проект, а я сомневалась долго.

Ребята начали готовить реквизиты. Сделали кокошник Царевны Лебедь. В нём перепозировала большая часть наших студенток.

Все примеряли этот кокошник. И все хотели уподобиться Царевне Лебедь. Представляете, какой образ создал Пушкин!

Прежде, чем рисовать, студенты примерили сказки на себя.

Когда мы делали Мертвую царевну и создавали склеп, где её Елисей оживлял, у нас кастинг был. Очередь стояла на Мертвую царевну: дайте я полежу под этим воздушным покрывалом, чтобы испытать оживление любовью.

«За красавицей Душой»

-И как я замечала за нашими молодыми людьми, когда они приходили, облачались в кафтан Елисея, сразу нежно, с какой-то чистотой брались за руку этой царевны.

Все это несет в своих образах Александр Сергеевич. В своих сказках он сформулировал черты нашего национального характера, наше мировоззрение на человеческое бытие, каким оно должно быть.

Вот это нас и захватило. И этим мы стараемся поделиться в нашей экспозиции.

Студенты взялись за разные сказки Пушкина.

-Вы почитайте названия наших произведений, все они - из Пушкина. Есть название «За Красавицей Душой». Душа должна быть красавицей. Она должна быть красивой, чистой, нежной, любящей.

Есть название «Из тьмы на свет». Мы почувствовали, что Пушкин нам подсказывал, как назвать наши работы. Он определял нам смысл нашего сделанного полотна.

С нами происходили какие-то чудеса. И мы хотим, чтобы вы это почувствовали.

Мы создавали сказку для вас. Это было трудно. И это трудно показать современному человеку, искушенному эффектами Голливуда. Но мы живописью рассказываем поэзию Пушкина.

Увидеть выставку можно будет до 29 мая. Приходите, погружайтесь в волшебный сказочный мир. 0+