Cкидка на 2775 моделей техники действует до 1 декабря

«Сименс Финанс» и Минпромторг помогут сэкономить до 15% по льготной программе лизинга.
«Сименс Финанс» напоминает, что срок действия льготного лизинга техники в 2018 году ограничен. Договоры по программе Минпромторга лизинговая компания заключает до 1 декабря. По условиям программы, клиенты «Сименс Финанс» могут приобрести дорожно-строительную и коммунальную технику со скидкой на авансовый платеж до 10%, а в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах, Калининградской области – до 15%. Например, при покупке бульдозера, субсидия в денежном эквиваленте может достигать 3,8 млн рублей. Чтобы получить быстрое одобрение сделки и субсидию, заполните экспресс-заявку или обратитесь в любое из представительств «Сименс Финанс» за подробным расчётом.
Скидка действует на 2775 моделей от «Сеспель», «Грюнвальд», «Хитачи», «Петербургский тракторный завод», «Бонум», «Тверской экскаватор», «ЧТЗ-Уралтрак» и других производителей. Некоторые из поставщиков являются одновременно и клиентами «Сименс Финанс» – это дополнительная надёжность и сервис для компаний, покупающих технику в лизинг. Полный список и условия доступны на сайте Минпромторга.
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Представительство ЛК «Сименс Финанс» в Москве:
Для иногородних компаний работает бесплатная справочная: 8-800-2000-180
ООО ЛК «Сименс Финанс» – лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения оборудования, транспорта и техники различных производителей, а также оборудования «Сименс» и комплектующих «Сименс» для модернизации и дигитализации промышленности. Работая по международным стандартам лизинговых услуг, компания финансирует малый и средний бизнес и крупные предприятия различных отраслей экономики. Сегодня ЛК «Сименс Финанс» входит в ТОП-10 лизингодателей России, её региональная сеть включает 24 офиса, а количество реализованных с 1999 года проектов превышает 30 000. При этом к 01.01.2018 портфель ЛК «Сименс Финанс» составляет 45,5 млрд руб, объем нового бизнеса за 12 мес. 2017 (по методике Leaseurope) – 33,6 млрд руб., сумма новых договоров лизинга за этот же период – 51,8 млрд руб. Подробная информация: www.siemens.ru/finance
«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) – ведущий мировой технологический концерн, который на протяжении более 170 лет олицетворяет собой высочайший уровень инжиниринга, инноваций, качества, надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность в более чем 200 странах и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и дигитализация. «Сименс» – один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Предприятие является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии, поставщиком решений для ее передачи, пионером в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного обеспечения для промышленности. Компания является крупным производителем медицинского оборудования для визуализации (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2017 финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот концерна составил 83,0 млрд. евро, а чистая прибыль – 6,2 млрд. евро. На конец сентября 2017 года в «Сименс» работали 372 тысячи сотрудников по всему миру. Более подробная информация: www.siemens.com и www.twitter.com/siemens_press
ООО «Сименс» является головной компанией «Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии. В этих странах концерн работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. ООО «Сименс» насчитывает около 2900 сотрудников. Оборот в 2017 финансовом году (по состоянию на 30 сентября) составил 1,1 млрд. евро. www.siemens.ru
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