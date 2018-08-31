Три человека пострадали и один погиб в лобовом столкновении в Кирове

Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло в Кирове вечером четверга, 30 августа, сообщил отдел пропаганды областного управления ГИБДД.
По предварительным данным инспекторов, 55-летний водитель на «Ниссане» излишне разогнался, не справился с управлением автомобиля и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Мицубиси».
В результате аварии водитель «Ниссана» погиб, а пассажирка этой иномарки пострадала. В «Мицубиси» травмы получили водитель и пассажир, их госпитализировали.
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