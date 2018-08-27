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Ухажёр угнал машинку, покатать свою половинку

27.08.2018 09:33 4 1013 Сергей ПЕТРОВ
Ухажёр угнал машинку, покатать свою половинку

В понедельник, 27 августа, пресс-служба УМВД по Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела на молодого человека, который угнал авто своего соседа.

Он зашел к нему со своей дамой попить спиртного и поболтать за жизнь. Когда хозяин устал, он попросил гостей удалиться и прилёг отдохнуть. 

Молодая парочка покинула дом собутыльника. Проходя мимо его автомобиля, молодой человек увидел в замке ключи зажигания. Хозяин авто постоянно оставлял их в нём, так как в деревне все друг друга знали, и он даже подумать не мог, что кто-то позарится на автомобиль.

Однако просчитался. Парочка завела двигатель и рванула к матери девушки. Но автомобиль сломался в пути, и до конечной его точке парочка добралась на такси.

А хозяин авто, отоспавшись после утомительных событий и не обнаружив свою машину на прежнем месте, вызвал полицию и написал заявление. Оперативники быстро вычислили злодея и возбудили на него уголовное дело.

Правда, названия деревни Калужской области, где происходили все эти события, в УМВД до конца расследования не называют. Кавалеру, кстати, грозит до пяти лет лишения свободы.


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Тэги: происшествия авария
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