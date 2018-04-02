В Калуге сгорели гаражи

Днём воскресенья, 1 апреля, в Калуге произошёл пожар в гаражном кооперативе «Парус», который расположен на улице Литвиновская.
Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, в результате ЧП пострадало только имущество граждан. Людских жертв нет. Пострадало несколько гаражных боксов.
В данный момент идёт расследование причин возгорания и определяется ущерб.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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