Утонул в сугробе: наркоман вызвал спасателей к несуществующему водоёму

На днях в Малоярославце сотрудников МЧС вызвали спасать человека, который якобы оказался подо льдом.
- Молодой человек взволнованным голосом просил спасти мужчину, угодившего в прорубь: «Я стою на льду и вижу, как он там плавает под моими ногами», – сообщает во вторник, 20 марта, obninsk.name.
Спасатели выдвинулись на место, хотя на указанной улице никогда и не было водоёма. Звонивший молодой человек был там.
- С адресом он не ошибся, хотя был явно не в себе – в состоянии наркотического опьянения, - отмечает издание. - Парень стоял по колено в сугробе с широко открытыми глазами и, указывая пальцем в снег, продолжал говорить, что там подо льдом тонет человек. Юноше вызвали медиков.
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