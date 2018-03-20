Утонул в сугробе: наркоман вызвал спасателей к несуществующему водоёму

На днях в Малоярославце сотрудников МЧС вызвали спасать человека, который якобы оказался подо льдом.

- Молодой человек взволнованным голосом просил спасти мужчину, угодившего в прорубь: «Я стою на льду и вижу, как он там плавает под моими ногами», – сообщает во вторник, 20 марта, obninsk.name.

Спасатели выдвинулись на место, хотя на указанной улице никогда и не было водоёма. Звонивший молодой человек был там.

- С адресом он не ошибся, хотя был явно не в себе – в состоянии наркотического опьянения, - отмечает издание. - Парень стоял по колено в сугробе с широко открытыми глазами и, указывая пальцем в снег, продолжал говорить, что там подо льдом тонет человек. Юноше вызвали медиков.