В массовой аварии с 5 машинами пострадали четыре человека

В среду, 20 сентября, около 13:00 на 23 километре трассы А108 столкнулись 5 автомобилей.

- По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля МАЗ, двигаясь со стороны Балабаново в сторону Серпухова, не соблюдал дистанцию и столкнулся с фургоном ГАЗ, - сообщает УГИБДД по Калужской области.

В результате фургон по инерции врезался в Chevrolet Lacetti. В свою очередь «Шевроле» столкнулся с Volvo. В это момент водитель грузовой «Газели» протаранил внезапно остановившегося на дороге виновника аварии – автомобиль МАЗа.

В ДТП пострадали 4 человека.

У водителя МАЗа ушиб коленного сустава, у водителя фургона - ссадины рук, у пассажирки Chevrolet Lacetti ссадины, ушиб мягких тканей и гематома черепа. Также пострадал пассажир фургона, у него гематома затылочной области, ушиб левой голени.

Фото: УГИБДД по Калужской области.