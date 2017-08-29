Легковушка врезалась в «Газель», уходя от столкновения

Около полуночи в понедельник, 28 августа, на 264 км трассы М3 «Украина» столкнулись Mitsubishi Lancer и грузовой ГАЗ-3302.
По предварительным данным ГИБДД, водитель легковушки уходил от столкновения с автомобилем, который ехал по встречке. Водитель «Мицубиси» съехал на обочину, но не справился с управлением. Машина в неуправляемом заносе вылетела на встречную полосу где столкнулась с «Газелью».
В результате ДТП пострадали трое. Водитель «Газели» отделался ушибом грудной клетки, у 64-летней пассажирки иномарки перелом ребер. У 12-летней девочки, также ехавшей в легковой машине, компрессионный перелом позвоночника.
Фото УГИБДД по Калужской области и регионального ГУ МЧС
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