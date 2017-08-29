В Калужской области пропала 15-летняя девочка

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил о пропаже 15-летней жительницы села Авчурино Ферзиковского района.
Она ушла из дома 27 августа в неизвестном направлении и до сих пор о её судьбе ничего не известно.
Приметы:
Была одета в черные брюки в клетку, красные кеды, темную спортивную куртку с желтыми вкраплениями.
Всех, кто располагает информацией о её местонахождении просят позвонить:
8 (800)700 54 52 или 02 (с мобильного 102).
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