В Калуге девочка сломала ногу, прыгая на уличном батуте

На днях в Калуге вынесен приговор предпринимателю, по вине которого ребенок получил травмы на батуте.
ЧП произошло в июне прошлого года. Четырехлетняя девочка зацепилась ногой за ограждение на батуте и сломала ногу.
Как выяснило следствие, предприниматель прекрасно знал о наличии на батуте-горке повреждений тканевой основы и ниточных швов оболочки. Но всё равно пустил на батут детей.
- Подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью, - сообщает в понедельник, 5 июня, прокуратура Калужской области.
Суд приговорил его к 2 годам условно с испытательным сроком в 2 года.
Фото: СК по Калужской области.
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