В Калуге девочка сломала ногу, прыгая на уличном батуте

На днях в Калуге вынесен приговор предпринимателю, по вине которого ребенок получил травмы на батуте.

ЧП произошло в июне прошлого года. Четырехлетняя девочка зацепилась ногой за ограждение на батуте и сломала ногу.

Как выяснило следствие, предприниматель прекрасно знал о наличии на батуте-горке повреждений тканевой основы и ниточных швов оболочки. Но всё равно пустил на батут детей.

- Подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью, - сообщает в понедельник, 5 июня, прокуратура Калужской области.

Суд приговорил его к 2 годам условно с испытательным сроком в 2 года.

Фото: СК по Калужской области.