Пять человек пострадали и один погиб в массовом ДТП на Варшавском шоссе

Вечером в пятницу, 13 января, четыре автомобиля столкнулись на трассе А-130 в районе деревни Крюково Юхновского района.
По предварительным данным ГИБДД, водитель LADA Kalina выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai H1, а затем в минивэн Mercedes-Benz Vito. После столкновения водитель «Мерседеса» потерял управление, и автомобиль врезался в кроссовер Changan SC7164A.
В результате ДТП 34-летний водитель «Лады» скончался на месте. Две его пассажирки - 25-летние женщины - госпитализированы. Пострадали также три пожилых пассажира «Мерседеса». Пенсионеров после осмотра и оказания медицинской помощи отпустили долечиваться амбулаторно.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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