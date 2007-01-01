Деревья падают в Губернском парке Калуги

И снова актуален вопрос благоустройства территории.

В пятницу, 10 мая, калужане сообщают о том, что в Губернском парке Калуги упали два дерева. Одно из них перегородило пешеходную дорожку.

Информация об этом размещена в официальной группе "Правый берег Калуга/Правобережье Официальная!"

- Два дерева упали недалеко от северных ворот в Губернском парке, перегородили тропинку, - пишут местные жители.

Напомним, ранее мы писали о многочисленных проблемах благоустройства Губернского парка.