Деревья падают в Губернском парке Калуги
И снова актуален вопрос благоустройства территории.
В пятницу, 10 мая, калужане сообщают о том, что в Губернском парке Калуги упали два дерева. Одно из них перегородило пешеходную дорожку.
Информация об этом размещена в официальной группе "Правый берег Калуга/Правобережье Официальная!"
- Два дерева упали недалеко от северных ворот в Губернском парке, перегородили тропинку, - пишут местные жители.
Напомним, ранее мы писали о многочисленных проблемах благоустройства Губернского парка.
Опрос
ТОП народных новостей
За месяц