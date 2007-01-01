Автомобиль «Ливан» смяло после столкновения с прицепом в Калужской области
МЧС сообщает подробности.
В ночь на пятницу, 10 мая, в Мещовске произошло ДТП, информирует ГУ МЧС региона.
В 00 часов 36 минут поступило сообщение о происшествии на улице Дегтярева.
Автомобиль «Ливан» врезался в прицеп. В результате передняя часть авто полностью смялась.
О состоянии водителя и пассажира (пассажиров) информация уточняется. Известно, что в автомобиле находилось несколько человек.
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