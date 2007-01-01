+8...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Автомобиль «Ливан» смяло после столкновения с прицепом в Калужской области
Происшествия

Автомобиль «Ливан» смяло после столкновения с прицепом в Калужской области

МЧС сообщает подробности.
09:57 сегодня
0 750
Елена Сумак. Фото ГУ МЧС региона.
Читайте KP40.RU:

В ночь на пятницу, 10 мая, в Мещовске произошло ДТП, информирует ГУ МЧС региона.

В 00 часов 36 минут поступило сообщение о происшествии на улице Дегтярева.

Автомобиль «Ливан» врезался в прицеп. В результате передняя часть авто полностью смялась.

О состоянии водителя и пассажира (пассажиров) информация уточняется. Известно, что в автомобиле находилось несколько человек.

Последствия жуткой аварии.

eyJpdiI6InYzTzZzcXlXRXhZKzhnN2VJdDE5WGc9PSIsInZhbHVlIjoidVhqSWw2WEJFc1R1Ry9MOG5jMStLYVpEVXlYQW9WWHJsNTR0ZHV1aFJSZmc0SVU5RXZBaUlEWE4vcGY5VlFiVzdUcFBTcEVhUXVyR3Y5TXg2Um1XMGJQWkZSaHh6SnlUZE1NNTNXUDhJRDhpU1lYZkJ0R0xPWVIyUGI5Q2dIbUIvMDE3Mmw5MEV6NlI4bGlSZzFZdFZIb0xyNlBmVDB6N3pRbTc2WU5mUyt3bDRWd1FFNTVrUkM2dFZjMVpJMmxzc1I2Q2JNQTROWHZRNFRUYktnVjNjOVFnSkJ6cGFjdUVPMHRxTDRDSVZ0bU1KR09xcHVTeUJSOE1PUlY3bzI3eXJ6Z0drNGt4L3FXaEVtSzdVbGh5R2RtRU8vK2g0NE9IK0dWQ1QrR2xzZFhLYmlaT0JBc2FvdUFsNjlqYU9JcXFzY0s5a1RaNDF3YXp1N2dvWTVIcDM5OVlTaDBSQ3NQTkRrQ1ZhNXdoeGp5MlFRVktiVHFSWWN4K1V0eCtTL0JjVi9ZalEyQlBPSHZEcFFWRHYwSjJ0QVh5OEl6dDgxUFpqMWwyNUtnYWd5V1BIMm9LY1pTMTA3QmtOWWUybWJMQ1ZVU3E1VHcrTkhPV2V6cnFmMFl4ZEdSY1ZvelRBaWxZbnFxejhjMXptRHU0REsreGxRNHh1V3NHd0Z3SDRhYzAzVGpHU2VMU0h5cTh0ZG10Z29KTU1yZ1doSW9PVXczVGtrNkUzM3RGVE9jUmV3eGNvMDhCMHl2MnRxeTZIWlZiKzdTNGE4NjRIN0Q0dEVUM2JpM1h3RnZNdnp3eEpZdlVtVnlmYndQamxzNHNVMWNWMVVObUNHTzFUeU9Yd3psZlE5RnhEUFZEakVOZ1Vhb0RGTzVBNnBoV0QxRmZqaEFRcjI2V3RXRTZTTGlBdE5JUkRoN01rZHRwMXJ3UUxCYTVqUXJZcHZPTWJSdlVDN2xQVjRDTlNjRmt0MmdmVXlVaUlNWkRLbXQrT3F5VTJ3b3R0RVJJVzUxWk5RYUtUdUNTIiwibWFjIjoiNWQ5MGIyMjRlMDEyYWJlMGM3OTdiYzg5ZWU2OGU0ZWE5ZGJjMjIzZjc3YzhjNjFlZjJhMGUxMGRkYzVhMzcwZSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjZGL25ZU01KNkVoQ2tqVk14MDRQcmc9PSIsInZhbHVlIjoiZnNrd2JvYThrSTJwWWhrZkRwVXFaSUt1bVJKSGd3TjFvS2EwOE9UaXhKNFVPSHF5cFV2NDBZdmpYU2tBbHR2S3lCbXZ1ZGxsTVcxN3d5b2tMK0VtMDdMcWFqTERaV1ZOTkFUTmVhdVpnQ1ZQcHlFVyt1cEtVY0h2TnhvVk5aRzgyQzlsRURmeU9FSWZGdkVLWkZaOGgvYnBwcy9hSjR1Ui9GUy9WcldjL29hSE9zVzQxUFRHNlhsRTE5VjdxWXRrdW5ZOG9lbzJjWERpSWZwK3hsWEtQaXVrc3lSSnoydWJNSW9DN2JRTk9YTldEWmU5Y0ZYYURXRmpObk94cnRpTHdTOEo4dVBITHZnRFVTQkZYQmVmQVhITUxzR2JXanlWQ3JxTC9oV1Bzcnp3SlFOL3FuVkd3MFdwMkpldElXVUszVzBvUFlaeXVyS1R3WmE1RHlFSGdpNkpOYXZ5S21aSk5DMFM0dW9yeTVxM0lmNW9sTW0yRU9udXJrcE00bjZYZzQ2dE1uVmNRL3Y5aVl4amtyMGZsQVZvVE1FajA2M2lqZllseE1jYXRDSEZvVWdSM2VzMjJSNi9xeVhlRGJGSHBLdy9IZE1remVDMWRQSFVkNGwzeXNCUkpxazZ6T0N2dmhoeWV3TWg4d1E3YTFOOHlWZjA1SXBlRTdueDVndGFRQlUybHJmT1BiT2tSTG5ScXRCQkRIazNWeUNuUHA3M0VBQ1B0c1gvakhwUnNkYXFlaFc1dlZUOVhqTVNnbTVBQkk4QXdWZG1TaVY5QnRXc204QnJsQXBJQmxsd3h6K0JCNjZUOUJpVy9xdUlISVBqWUhjcVpDeThoeDhhT2hYSFordTVxL1pUdWl1eDMzK1hFK0lDV2hvQnF6Z2l5OExRdE41Vm04UVA1TU9zOHRmV2dCdUl4NjJOdFZSSWJ6UWwwb0VhVEFPcXpvS084YWxRcUE4cHl3PT0iLCJtYWMiOiI4OWQ3MWEyOWI4ZDg2Mzg2OWU3Mzg4MzE2ZmYzYTQwNzIyMDBlYTk5ZGY1ZThmNTc1ZDRhOWE3MzdhNzA3NDdmIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии — авторизуйтесь
eyJpdiI6ImNWRm5kRjgxMVNlWVdWbXRFZHJOVHc9PSIsInZhbHVlIjoiMmt4WlZIaWw2bDlSd1RLTTJpN1Mvbmd5K2hyeUdQRVZsdngyYjU2UzI1OTVVN1JFTjN0VEJqc2JaTzRNZnFDMWNhbFlJZjQrWWM0ZVBZbTBjZVpSdWZXMmZrejZtcE5UZ1E0ZFJDWjVWOXFtOW54NHU3Z1ZSd1NiUEdIV214KzNsNHFmVVB5NXV1SHp0US9CZHhVWFBYTk9SOHZCYUtPZUNDN2tnd1M2NjVaaEN3Kzk0SDdaMFRhVTU0Y1h6cTl4enFBbTZ6bTI0cFpWWnJDUk1FV0JmdjNWOUg5aXRwaW5BcGdQSEgwSTJNbGNaZXpOSGtoMVlERXY2cExFNDBXZkY0cXpPMmgvVmljUUc1MFZvYitTZjE0U3cwZ0hZOERjdnBBZGVrWjNGeWdIMTRwOC84SEFLQXRiempHRmNtYlZwTk83MGswNXE4RDFzZXhQdG5CaVB0UzU4bVJjbWw4WXhUQW9WVWJQWHV2a2l3SGlscUNybW1hc1JpdG94MGRCN2xXSE5VaFkxUjNSMmVSUlM0Y0FkTll0TDNJWmNOQWh1RERTenJ3TnNYNHkwYThaSHFwYVJOL0E3WWVGcjhzT3J6OE5obTNwaUVzdmIzOVhCOHcraHhCOUtIdjJKVWhtYVRCUk0zSTJkMm89IiwibWFjIjoiMDkzMTNhYjk0YjA2Njg5MGNjMjFkMmI1OTE3ZDU0ODk2YTQ1OTAzYWRjZTEyYzM3NjEyZDI5NjFlMTNhM2E5YSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjdWTXlMSTVpK1kzTEs3VGttNldmTkE9PSIsInZhbHVlIjoiTXJLR1lTckhMc0grSUhOMU1kYU1aZlVxR3BLNW5CWEZVT09YWHpKZkpRYTNFVk1iU0xCWWZPUm1HVUZkL2pFODJCVGVTVzY4Y3QxMEJNMkhIdFpxYjVvNWFsZmFxWmd4WW1uaElmcnE4d0x0SU45SHdzd0h0M0hZM0lTWW5mMzg3MXdFSGZQMEVHbG1MdjVnR0QvRXBYM2wwVFdmRVRJcnZRYlYzMzRIR3JzSUpFTWRsdU93Qlo3eXRnclFzdmx3ZG5LMmFlN3YweHpWNDNJeHlaVDdoVVJaK3hVTEFJN2NOb0NxSlgycmR3eXZobUd0TWZZdGowU2E5eVJheEFPUnY3d09BQnloUXJtYTJYLzFCWllFYkRlbVlSQkRnUzV5c21kMm1oakNjbjVYVHcxZEM2SURkVWZobTdESU5yaVF3UStRUXZMVjdYMlFpSTQvQ3dydDZuTGkyclVaOHBXNGpZM1FPTERxV1ZQMmdJS2czOFdNQmdEVlBPSXB1cWUzT2VFdTAvWCsrRjVPNzVWRWtQeGRtd05aL3BZNFFtS1lIZTcxRE9JZ29Zd3Y5Y1JEcUdJbTcrYm1lNjdXVVlaNFpVRWgrRHNBUWs1cG1XSGdVMXgrUzgzaTNGMnVqeUMyR1FueW9HZjNJTTg9IiwibWFjIjoiNDJkZmZjMDcyNDZlNjFmM2ZlMGZlYzQ5ZWExZGY4M2Q0OWRiMjczOGU3YTE4NDdlNWMwYzU3ZTJmNzgwYjU2NyIsInRhZyI6IiJ9
Давайте обсудим
Калуга
Когда наведут порядок во дворах?
16:49 25.03
15 5554
Калуга
Дороги
07:12 27.03
13 4342
Калуга
Весна - красна.
10:19 19.03
11 5218
Калуга
Раздельный сбор мусора
15:30 19.03
7 3011
Калуга
В детский сад через помойку
14:28 14.03
4 7003
Калуга
Водитель отказался везти
14:48 22.03
2 4877
Новости компаний
eyJpdiI6InZKRlJEMkU1ZVZ5aCtMeE4rS2hnY0E9PSIsInZhbHVlIjoiQzFJNWdlVDBRanFQTVJTNjRsVDdIRVVORGEzWkl3Q09uMHg2YVFqR2lpb3lCVDU4U3BuVkhyMWZ1SVhKdlRpWjdEbHRjdjdIV1lhZTNSZGptQWc2NThBVzJuSkR5ZStTeDNDdklOK0hwRWI1VEZEVHByTWJMMXlsaEZobzBpWWxqYUFFMHkrUUtpeGlwakhOTHN2NjhTcWRUN2ZFcC8weDhIdmxGODBDNklJSFZRczBETkx2RkROZnRGZ3E0QmxmNy9ublZrVVg3d0tCa1ByOTBIR3ByM2orWS8yVkFFNVp2OWtuK3BLSmJEbkJnRlNGVGVjS1g0b0hoV1lsbVJycGdZZDh2T3kreXNsNU1nMUhGeWIrMVhDa05FTERZWlFwbUc4UGdodUVPdE8vV3I1djU1cUMxY2RPTHluQVRHTDdFWkZtdWxhdHkyaytBRXlJUERuTm5kYlYxM0x6WXJndnROdlZUOG9sZ1BTWWFBcjlldUk2SjRPc0NMY2NWMVp0RlVzZ0FzNHNNVkgvc0MweWhTQllWcHlqeWVVbXhwZmlMR0xYMnM5MDMvRGxBakdOOTB6T3VCZXNDQUE5MVorVDBERkswTWxsa1I4S0gwVlFyMXo3K2hyUFF0MDRBRlFpMk5rT0YwTTRRZUpmL2h4V2ZPNFk5clRTaUlyWDJaKysxNUV6N003eTFvZlorRS8vVStKRnI0VTNVN1pPNDRwT1VDd1UxRXMvK3NvVEFkT0Y4S0RydEoxRWoyVHF2dUhGRUsrWHM2UE45SVZJd2lndnN4a1RqWUY2Q3hrQ0lNMVB6aEM4eVB3cWNNVmJRWnduRWJjbktrTjR2cHdaRXkwcCIsIm1hYyI6ImVlNWM0M2Y1MzEyNGJhY2Y4MGI0OGMxNDcwYWM4YmNkMjA4ZWM5NzUxZmVkMWVmZGI5NzViMWU1YWRiNGMzMzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
Все опросы
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Калуга
А где сейчас человек, который сбил кучу людей на улице Кирова?
Ded Evgenich
08:57 15.04
28 10117
Калуга
Отопление
nikol
22:01 10.04
15 4104
Калуга
Наша страна борется с мировым злом, а тут такое!
Tomer Savoia
17:53 15.04
6 2954
Калуга
где горит?
Ded Evgenich
14:05 13.04
1 2708
eyJpdiI6ImlpVlhlR0dHYnV4ZkJ3aDRpMWp4Znc9PSIsInZhbHVlIjoicm1BYmt1Sm9ld0hWOFpGYlljUml3ZHVDbVFheXNRVzlIMWpsV0VScmFoUkdPdXI0ZXY5YXYvNGZRWEMrWkFzZnUvT1VIYXl1NWJTaWQ4MkJWM1pGTVhvZlo5L0tIeENJd2tKUDNyUm40SEZIK1FmMjkxUHBNWFkzNFhETmZHa25IQ21RQ0dMRW1pOWlJQy9LUmY0OTRJT0h0SEkyTC9VSTBBMzBWTGVnWFRmTzNheXh0V29FVTJqVXQ3L3BMMm42VGlJM1hHTzVyUkM1T2tWdDZYT1JpZGdkVWU2OXMxU2ZpdVlNakprQlFuZ1RvRlZnUWY5YSs1Z09PRzF1aE94c3RlTGFpTU1Zend1VVVwZW1lQ2YvY0RpakVTNFkyZ2lJbUcreFdPZExuYXIyVlhMc29WM3psT29DOUJrQ254MytIcDZ4NnJKNEJ2Q0EvL1BlOWw5d2ZxUFBEejZ2eEpJa0VlRjFKb3dxa09QNU1jSEhDS3M1cHVHbHlTVlhVcGtEbWZ6VHlGM0JGeUlMc3kvSVRhTVBpSWFSUVVyaTV2Y1crbzUvTXVIRHdHdENMaFFxMXVhWmpqV01zNGZxall0NG44N0Q3QVpQc0xWQTFLQ2ZYQ2hVRCttM0QvQW95Z0RQSDhsNmRRazJvSTA9IiwibWFjIjoiZDBmMjJmZmJhNjE3MmZlMTljOGExMmE4OTJjMjA1NjNkMTU0MTViNWIyZWNhYTQ2N2MwMDdiNWI1MDk3NDZkYyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InRKOWJOWmtuS3NjM0ExNkkzSy9Za1E9PSIsInZhbHVlIjoiUDZlVm5Jcm42Q0lYcGJwTW12elh1WjA5SDkxMlBXcWpXNHlrU0pSUVRrY01ZYXEvdDhzSXlVNVIrSUVDRkVaRWMyMENld24vOFpIdXk3Q0pQeTFaamNoODltaGx1ZUIyMVNrMUFNMlUxbW53bEtKUmNna0N5cCszZmJzbTI4SGpXd3pmNTZJVHZHSXZnVU5EVFNFY0xNYzNMWkZ0WmprOHRjTkdpLzZDbWNWdDFPUDBHQWlhTTVpQndYVklCTVRCSUpGaVBFT3hIUTA5YkFnczFoamUrYnd0R2tOaHhJbm00eVNuZ1N1WHN4NS9WYndRS3JmdkM3NjFhTkVQMnoySmZoR3pjMXlGcVIwTW43b0RyMGUyK2dQTjMrY2UvVWF5UFNpWDV3bnl4QzlLNG9pbXNNbTN0SE0wU0Y4RWYvMHQ5bDViK3J5VnpLdHZBSjFxUkh0cXo1NHZBRTAvYlVzcTE1NGRNcjBxZnpJNG9iZzFycS9Kb0VJZkRuMkR2dWRUVk8yVHlvY1hCeW9iTlJnUFl4SlhuMldCRVZBamtqT3JuZHNGN2FLMWNaMHZZaElDUTB0S0F6UEgvWEZiM0xxWWh4NjFiYmxHVDhmVEU0bGkrbHBTVUFrS25rZlNEM0t6dnZOR0ZEcDRnQjQ9IiwibWFjIjoiYTg2ZjlmODM0NzBlNmJhZmM1MjZkZWRhMDA4ODRkODYzYmU2MWNlMTZmMTVkMjQxODkxZGFiYWI4NzQyNzViMSIsInRhZyI6IiJ9
ТОП тегов
дтп авто погода криминал мчс гибдд происшествие статистика общество коронавирус
eyJpdiI6Ik9QaCtienAyWU52ZEc5OHB2cVBROUE9PSIsInZhbHVlIjoiMENTdEtHS25ZK0YraXQrNkY3Q0hlWWJEUHYyT01mYzVGZHhTSGUzcW13SFIvY1VjNVg0aSt4eUxkSzlZZ0FPYm16UU1OY0syMEZwYXFYQTkxNk5WeVBhQzVFWFJIVXM0S3NxN2d2N0QwU2tkdVJ1ZkJTeEVZN2EzVkcyQW15djNxeE1Kc2JVWDFQb1FzdVRCSHc4YXlmbVUxQmVtd0hrV3RIQ1hqOFVMOVZEUWJTbDFQd0thaUdIVkZ5QzJ2VnpIYUs2Vm1SNGdnK21MMVNMbFVOaVgvelhHZCtFbmlxZVNaYi8rTHNaS0Rwa2pxVllYMUkvcjhMbXZZM1A0VG5jV0lPWG9HVVlTcUhTeVZzNTluLzhqQkhBdFcyMzdCd0E1eVBHMUErUFNBcmNJeDdGZ21HbWVMSGk0OCtDZ3lDZWsrYUhqN0ZPcVQ0WXZtWVJGT2lpVnB2TGgxaENrWWcvdGNXSmlPdWlkajM4UDNVWitMRmsyT2Y5SUFlNElMQW9pWGU0VEthVW90aDZZSWw3STFSRWVlNFB2dFBPamR6ZW5iU1VXa2U4Qnc2cW8zNDJrcWJhRFdWRy80T1Q4NUNFMSIsIm1hYyI6IjlmM2RjNjc5YjY1MjdhNzJmYTQwYWMzMTQxNDM3ODRlYzg0YzBiNDQ4YjI2MTVjNDk3ODU2ZjU0ODQwNjEwODMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+