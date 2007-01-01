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В Калужской области из-за падения беспилотника загорелось предприятие

Происходит оценка размера повреждения.
06:42 сегодня
0 2368
Елена Сумак.
Читайте KP40.RU:

В пятницу, 10 мая, в Дзержинском районе Калужской области упал беспилотник, говорит губернатор области Владислав Шапша.

- Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание. На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания, пожар ликвидирован. Предварительно, пострадавших нет. Проводится оценка размера повреждения инфраструктуры предприятия.

РИА Новости сообщают, что загорелись три емкости с дизельным топливом и одна с мазутом. Объем каждой 50 кубометров, но заполнены были неа 20 кубометров - топливом и 6 кубометров - мазутом.

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