В Калужской области из-за падения беспилотника загорелось предприятие

Происходит оценка размера повреждения.

В пятницу, 10 мая, в Дзержинском районе Калужской области упал беспилотник, говорит губернатор области Владислав Шапша.

- Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание. На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания, пожар ликвидирован. Предварительно, пострадавших нет. Проводится оценка размера повреждения инфраструктуры предприятия.

РИА Новости сообщают, что загорелись три емкости с дизельным топливом и одна с мазутом. Объем каждой 50 кубометров, но заполнены были неа 20 кубометров - топливом и 6 кубометров - мазутом.