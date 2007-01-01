Губернатор Владислав Шапша поздравил калужан с Днем Победы

Глава региона обратился к жителям.

В четверг, 9 мая, губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил жителей региона с 9 Мая.

- День Великой Победы - символ небывалого единения народа и беззаветной верности Родине, - сказал Владислав Шапша. - Память о подвигах наших дедов мы бережно храним и передаем из поколения в поколение. День Победы - это личная история для каждого из нас. Свой герой есть в каждой семье. Много горя и лишений выпало на долю жителей Калужской земли в годы оккупации. Наш народ выстоял и победил! Спасибо ветеранам за героизм и стойкость. Склоняем головы в память о павших бойцах. Пусть небо над нашей страной всегда остается мирным. Здоровья, благополучия и всего самого доброго. С праздником!