В Калуге опубликовали полную афишу Дня Победы

Праздничные мероприятия начались еще на прошлой неделе.

В четверг, 9 мая, торжества состоятся на Театральной площади, в сквере Волкова, на набережной водохранилища, в парке культуры и отдыха и в других местах.

Салюта в нынешнем году, как и в предыдущем, не будет.

За новостями о праздновании Дня Победы вы можете следить по ссылке: 9 Мая

Полная афиша Дня Победы-2024 в Калуге:

8 мая

Мемориальное воинское кладбище

12:00 Митинг Памяти

Улица Театральная, сцена у театра кукол

15:30 Концерт баянистов и аккордеонистов детских школ искусств «Тебе, моя Калуга!»

9 мая

Сквер им. В. Н. Волкова, стадион

11:00 Чемпионат города Калуги по эстафетному бегу «77-я весенняя легкоатлетическая эстафета на приз Городского Головы города Калуги»

Набережная Яченского водохранилища

11:00 Молодежная акция «Звезда Героя»

Сквер Защитников Отечества

11:00 Концерт «Великому маю посвящается…» учащихся и педагогов отделения современной гитары МЭШДОМ 9 мая 2024

Театральная площадь

12:00 Концерт «Майский вальс» творческих коллективов и солистов Калужского дома музыки

13:20 Концертная программа «С чего начинается Родина» эстрадного хора «Веселая компания»

14:00 Концерт «Великая Победа» Губернского духового оркестра и солистов Калужской областной филармонии

15:00 Концертная программа «Память жива» студии современного искусства «ТОНУС-Арт»

17:00 Театрализованная концертная программа «С песней к Победе»

Улица Театральная, пешеходная часть

12:00 Фестиваль солдатской каши

Улица Театральная, сцена у театра кукол

12:00 Концертная программа «Споемте, друзья» ансамбля народной музыки «Калужская тальянка»

13:00 Театрализованный концерт «Сквозь года звенит Победа!» творческих коллективов Городского досугового центра

Городской парк культуры и отдыха

12:00 Праздничное мероприятие «Мы - наследники Победы» творческих коллективов Центра «Созвездие»

14:00 Гала-концерт городского конкурса-фестиваля патриотической песни «Пою тебе, моя Россия»

Площадь Победы

19:00 Патриотическая акция «Свеча Победы».