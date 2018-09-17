Жители Тарусы не попали в Интернет

17.09.2018 08:38 272

Жители Тарусы пожаловались в полицию на интернет-провайдера.

11 жителей города подали заявки на подключение к сети Интернет, полностью оплатили услугу и ожидали визита мастера, который обеспечит доступ в сеть. Однако мастер все не ехал.

Как выяснилось, один из сотрудников компании, обладая полномочиями на заключение договоров, взял с граждан деньги за услугу и уволился.

Полиция ищет мошенника, ему грозит шесть лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Руководство компании обещает провести Интернет всем потерпевшим гражданам.