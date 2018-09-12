162 миллиона получила обнинская больница на закупку оборудования

12.09.2018 09:06 281

По словам обнинского градоначальника, в этом году планируется получить еще 190 миллионов рублей на переоборудование операционных КБ№8, сообщает новостной портал Obninsk.name.

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