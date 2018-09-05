Устав от работы, продавец украла у магазина 28 тысяч

05.09.2018 08:17 666

32-летнюю жительницу Обнинска задержали за кражу из кассы магазина 28 тысяч рублей. В торговой точке продавец работала уже довольно долго.

- Устав от столь напряженного графика работы, и, потеряв интерес к своей деятельности, женщина написала заявление об увольнении, - сообщила пресс-служба областного УМВД.

Чтобы прожить первое время, продавец украла деньги.

За кражу ей грозит до 5 лет.



