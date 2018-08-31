Скиммеров поймали через 4 года после попытки украсть деньги

31.08.2018 08:09 538

Трое обнинских скиммеров в октябре 2014 году попытались украсть со счетов жителей наукограда 2,9 миллиона рублей. Они установили оборудование на один из банкоматов и собирали сведения о клиентах финансовой организации.

Получив информацию, преступники сняли деньги, но несанкционированное списание было вовремя пресечено работниками банка и полицейскими, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Группу несостоявшихся воров через несколько лет вычислили полицейские во время оперативных мероприятий. Их дело сейчас направлено в суд.