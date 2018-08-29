800 водителей наказали на трассах области

29.08.2018 12:54 345

На федеральных трассах Калужской области завершилось оперативное мероприятие «Юный участник дорожного движения», проходящее с 21 июня по 26 августа.

Проверкам подверглись наиболее аварийные автодороги: М-3 «Украина», А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль», Р132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», обход города Калуги.

В ходе операции выявлялись нарушения при перевозке детей и требование к водителям уступать дорогу на "зебре".

За два месяца проведения акции сотрудники ГИБДД Калужской области привлекли к ответственности 800 водителей: 400 за нарушение правил перевозки детей и еще 400 – за то что не пропустили пешеходов, сообщила пресс-служба ведомства.