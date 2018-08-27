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Операция «Внимание — дети» началась на дорогах области

27.08.2018 18:58 0 159
Операция «Внимание — дети» началась на дорогах области

Операцию «Внимание — дети» начали на дорогах Калужской области для профилактики детского травматизма, сообщил отдел пропаганды регионального УГИБДД.

Акция пройдет с 27 августа по 14 сентября.Водителям в начале учебного года нужно быть очень внимательными и особенно рядом с учебными организациями, полагают инспекторы.

Мероприятия и акции с участием детей пройдут по всей области. В районы будут выезжать инспекторы центрального управления. У детей будут вырабатывать навыки безопасного поведения на дорогах.

Инспекторы напоминают, что за 7 месяцев этого года произошло 101 ДТП в которых пострадали 110 детей, 5 — погибли.


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