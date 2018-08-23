Завтра Шопино останется без воды

23.08.2018 15:57 549

Деревню Шопино ждет временное отключение водоснабжения, сообщает пресс-служба КалугаОблВодоканала.

24.08.18 с 09:30 до 16:00 подача воды в жилые дома и организации будет временно прекращена.

В Шопино будут проводиться необходимые аварийно-ремонтные работы, по окончании которых водоснабжение будет восстановлено.