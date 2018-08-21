Телки из Голландии приехали в Калужскую область

21.08.2018 17:29 758

456 породистых племенных коров ввезли в Калужскую область из Нидерландов, сообщила пресс-служба регионального россельхознадзора.

Коровы приехали в хозяйство Ферзиковского района. Буренок осмотрели — они на первый взгляд здоровы.

Теперь коровы поселены в отдельное помещение для карантина, во время которого они пройдут полную диагностику здоровья. Затем их привьют и выпустят к общему стаду.