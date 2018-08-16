Обнинские пожарные победили на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту

16.08.2018 19:24 171

Обнинская пожарная часть № 112 заняла первое место на областных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России. На втором оказались людиновские спасатели из СПСЧ № 4. Бронза опять же у обнинцев из спец. части №50.

Соревнования проходили по 4-м видам: подъем по штурмовой лестнице в окно 4 этажа учебной башни, преодоление 100 метровой полосы с препятствиями, подъем по трехколенной лестнице в окно 3-го этажа учебной башни, а также пожарная эстафета.