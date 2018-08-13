Дорогу-дублер проспекта Маркса отремонтируют в Обнинске

13.08.2018 16:37 169

Ремонтные работы на рокадной дороге - дублере проспекта Маркса начинаются в Обнинске, сообщила пресс-служба администрации наукограда.

В ходе работ будет заменено 130 метров наиболее изношенного бордюра и положен новый асфальт: как на дублере, так и на соответствующих парковочных карманах.

Ремонт начнется с вырезки асфальта на всей дороге, а укладывать новое покрытие начнут от дома №8 на проспекте Маркса. Закончить работы планируют к середине сентября.