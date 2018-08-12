Баня сгорела в Жиздре

12.08.2018 09:17 202

Частная баня загорелась вечером в субботу в Жиздре на улице Шевченко, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

В результате возгорания пострадавших нет. Загоревшуюся баню потушили пять пожарных на двух спецмашинах

Причины возгорания установит инспектор госпожнадзора.