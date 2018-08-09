В аварии на М3 пострадала женщина

09.08.2018 10:56 564

В среду, 8 августа, в 10 часов утра на 103 километре трассы М3 «Украина» произошла авария.

Автомобиль «Шевроле-Нива» на полном ходу въехал во впереди идущий «Хендай IX 35». Водитель «Нивы» не рассчитал дистанцию, говорят в полиции.

В результате аварии пострадала пассажирка, она доставлена в КБ №8 г. Обнинск, сообщает ОМВД России по г. Обнинску.