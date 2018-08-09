Угонщиков «Тойоты» взяли с поличным

09.08.2018 08:27 568

В июле 2017 года двое жителей Санкт-Петербурга похитили автомобиль «Тойота Камри» в Обнинске.

Во время перегона машины за пределы Калужской области один из подозреваемых был задержан с поличным сотрудниками уголовного розыска регионального УМВД. Следом нашли и подельника. При обыске у того обнаружили патроны.

В настоящее время подельники ждут суда, автомобиль возвращен владельцу, сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.