В центре Товарково в аварии сбили мопед

07.08.2018 11:45 205

Водитель мопеда пострадал в аварии и доставлен в районную больницу Дзержинского района. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками ОВД по Дзержинскому району.

Утром 6 августа в поселке Товарково на улице Центральной автомобиль «Киа Венга», направляясь в сторону трассы «Калуга-Медынь-Товарково», сбил мопед.

Ещё строки

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!