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Застройщика оштрафовали за прокладку ливневки

07.08.2018 08:00 1 1034
Застройщика оштрафовали за прокладку ливневки

Один из обнинских застройщиков начал прокладывать подземную ливневую канализацию не получил разрешение на производство земляных работ. сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Жаловаться на работы начали жители поселка Обнинское. после обращения которых прокуратура и провела проверку.

Юридическому лицу вынесли предупреждение. должностное лицо оштрафовано на 20 тысяч рублей.

 


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