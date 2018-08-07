Застройщика оштрафовали за прокладку ливневки

07.08.2018 08:00 1034

Один из обнинских застройщиков начал прокладывать подземную ливневую канализацию не получил разрешение на производство земляных работ. сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Жаловаться на работы начали жители поселка Обнинское. после обращения которых прокуратура и провела проверку.

Юридическому лицу вынесли предупреждение. должностное лицо оштрафовано на 20 тысяч рублей.