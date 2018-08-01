Газель загорелась на трассе «Украина»

01.08.2018 11:45 407

Пожарно-спасательные подразделения МЧС по Калужской области оперативно прибыли на место и потушили возгорание.

Сегодня утром в Сухиничском районе, на 259 километре автодороги М3 «Украина» загорелась «Газель».

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