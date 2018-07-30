Целители деньги взяли, а бабушку от всех болезней не вылечили

30.07.2018 13:06 619

Две неизвестные женщины пообещали вылечить пенсионерку в Людиново от всех недугов, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Бабушка поверила. отдала целительницам 170 тысяч рублей. Но мошенницы обязательств по лечению не выполнили, а просто сбежали с деньгами.

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено. Полицейские призывают не впускать незнакомцев в дом, а услуги оплачивать только получив о них информацию не только от продавца, но и из другого источника.