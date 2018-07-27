Новый мультимиллионер появился в Калужской области

27.07.2018 18:58 189

Больше 500 млн рублей за 2017 год заработали 6 жителей региона, сообщили сотрудники налоговой службы на пресс-конференции. В минувшем году такие доходы задекларировали 5 человек, так что сверхбогатых стало больше на одного калужанина.

- Эти люди не политики, - подчеркнул руководитель управления ФНС Андрей Ламакин. - Но кто они мы не сообщаем. Некоторые удачно вложили деньги в акции.

В акции каких предприятий удачно вложились мультимиллионеры не говорят. И кто из них заработал больше миллиарда налоговики тоже не раскрывают.

От 100 до 500 млн рублей за 2017 год в области заработали 29 человек, от 10 до 100 млн рублей заработали 211 жителей области, 1-10 млн рублей получили 4561 жителей области.