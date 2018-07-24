Должница приехала к приставам на иномарке рассказывать о своей бедности

24.07.2018 20:00 608

Калужанка-должница приехала в управление судебных приставов на собственном автомобиле Chevrolet Spark, чтобы рассказать, что она не может расплатиться по долгам, сообщила пресс-служба ведомства. При этом приставы знали, что у женщины есть машина.

Автомобиль должница спрятала в соседних дворах, но его обнаружили и арестовали. Машину даже вернули женщине на ответственное хранение, пообещав отобрать реально и выставить на продажу если долги не будут погашены. Калужанка на следующий же день заплатила всю сумму.

Заплатить ей пришлось около 50 тысяч рублей: более 45 тысяч долг перед страховой компанией, из-за долга перед которой и было возбуждено дело, и 3 тысячи - исполнительный сбор.