Пешеход попал под машину в Людиновском районе

21.07.2018 13:51 602

Вечером в пятницу 20 июля, в районе 21:19 пешеход оказался под колесами легкового автомобиля «Деу Нексия» в Людиновском районе, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России. ДТП произошло в деревне Тихоновка.

В результате аварии пострадал сам пешеход. Тяжесть его травм спасатели не уточняют.

ДТП произошло в вечерних сумерках, но носил ли пешеход специальные светоотражающие элементы также не сообщается.