8 работодателей оштрафовали за нарушение трудового законодательства

23.07.2018 08:00 1668

Нарушения трудового законодательства обнаружила прокуратура у 8 предприятий в Думиничском районе, сообщила пресс-служба ведомства.

Предприятия допускали нарушения при установлении размера и сроков выплаты зарплаты, не прописывали в договорах существенные условия в том числе трудовые задачи работника, режим рабочего времени и т.д. Не соблюдали условия охраны труда.

Организации оштрафовали на суммы от одной до 25 тысяч рублей.