Москвичи выберут своего мэра в Калуге

05.07.2018 15:24 1112

По информации Избирательной комиссии Калужской области, подписано соглашение об образовании 20 избирательных участков для голосования жителей столицы на территории Калужской области во время предстоящих выборов мэра Москвы в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Возможность голосовать по месту нахождения, а не прописки, даст возможность жителям Москвы, находящимся на территории Калужской области в единый день голосования, реализовать свое избирательное право