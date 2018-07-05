Житель Ферзиково лишен родительских прав за неуплату алиментов

05.07.2018 12:06 358

Калужский районный суд лишил родительских прав жителя Ферзиково. В ходе проведенной прокуратурой проверки было выяснено, что с момента рождения сына в 2016 году и по настоящее время мужчина не занимался воспитанием и содержанием ребенка, а с января 2018 года уклонялся от алиментов. Исковое заявление матери мальчика удовлетворено судом в полном объеме.