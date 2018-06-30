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ЧОПы оштрафовали, чтобы знали, как труд охранять

30.06.2018 14:24 0 189

В Кирове два частных охранных предприятия не прошли прокурорскую проверку по вопросам охраны труда.

Rак выяснили сотрудники кировской межрайонной прокуратуры, назначенные в качестве отвественных за охрану труда даже приказа о своём назначении не видели. И коллег своих не обучали, знания их не проверяли.

За это руководителей двух ЧОПов Кирова оштрафовали в общей сложности на 40 000 рублей.


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Тэги: штраф происшествие проверка
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