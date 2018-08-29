Градоначальник проверил учреждения образования накануне Дня знаний

29.08.2018 09:18 368

28 августа Городской Голова Калуги Дмитрий Разумовский проинспектировал объекты образования – дошкольные и общеобразовательные учреждения. Цель – проверка учебных заведений накануне нового учебного года. Его сопровождали заместитель Городского Головы – начальник управления делами Городского Головы Юрий Моисеев, начальник управления образования Ольга Лыткина и ее заместитель Альбина Боброва.

Градоначальник посетил лицей №36, в котором количество учащихся к 1 сентября составляет 998 человек и наблюдается интенсивный рост учащихся за счет большой комплектности начальной школы.В преддверии нового учебного года в здании выполнен весьма значительный объем работ. Это опрессовка теплосистемы и системы горячего водоснабжения, включая их ремонт и изоляцию, ремонт спортивного зала и его кровли, ремонт электроосветительной системы с установкой энергосберегающих светильников. Одновременно с этим выполнены ремонтные работы в кабинете истории и обществознания, включившие замену окон, а также установку энергосберегающих светильников. Установлена металлическая дверь в мастерской, произведен частичный ремонт санузлов с установкой сантехнических перегородок.

Следующий объект, посещенный Дмитрием Разумовским, – МБДОУ № 88 "Алые паруса". В июне – августе в «Алых парусах» приведено в порядок асфальтобетонное покрытие территории, закончен ремонт десяти веранд.

А вот с фасадом пока задержка. К сожалению, подрядчик, занимающийся здесь ремонтом здания, не укладывается в отведенные сроки. В телефонном разговоре с руководителем подрядной организации Дмитрий Разумовский обратил внимание на важность своевременного исполнения взятых обязательств на объекте и обязал принять все меры для ускорения работ, особо соблюдая технику безопасности при их проведении.

После этого руководители проинспектировали школу №25, которая уже посещалась градоначальником весной текущего года. Здесь учли недостатки, которые были выявлены Городским Головой в ходе минувшей проверки.

Следующее учебное заведение на маршруте проверки – средняя общеобразовательная школа №11. С 2015-2016 учебного года здесь работают над инновационным проектом «Психологический комфорт в школе как необходимое условие развития личности учащихся».

Для организации безопасного процесса введен контроль доступа в школу через видеодомофон и турникет, установлена система видеонаблюдения, АПС.

Ежегодно в школепроводится косметический ремонт. К новому учебному году приобретен линолеум для кабинетов и коридоров. Производится замена световых ламп накаливания на светодиодные. Планируется замена оконных блоков в актовом зале и на лестничных проемах.

С 1 октября текущего года планируется введение платных дополнительных образовательных услуг для дошколят и для всех, кто заинтересован в освоении второго иностранного языка.

При посещении учебных заведений градоначальник уделял особое внимание проверке систем пожарной безопасности, лично проверив действие тревожной кнопки.

Обнаружив недоработки и указав на отдельные замечания, градоначальник дал поручение Юрию Моисееву и Ольге Лыткиной лично проконтролировать завершающий этап работ на данных объектах.

Также в ходе рабочей поездки Городской Голова посетил новые объекты на Правобережье – это школа №13, расположенная в микрорайоне «Веснушки», и детский сад «Цветочный город» в Европейском квартале. Современные, снабженные высокотехнологичным оборудованием, эти учреждения заслужили самую высокую оценку городских руководителей.

Сергей ГРИШУНОВ

Фото С.Гришунова