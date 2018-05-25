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КИМы будут печатать перед ЕГЭ

25.05.2018 16:02 4 770 Оксана КОЛОСОВА
КИМы будут печатать перед ЕГЭ

В пятницу, 25 мая, в Российской Федерации началась государственная итоговая аттестация. Участниками Единого госэкзамена станут 4862 человека. ОГЭ сдают 9400 выпускников.  

Сегодня свой первый выпускной экзамен – устную часть ОГЭ по иностранному языку – сдали девятиклассники. У учащихся 11-х классов выпускные испытания начнутся в понедельник, 28 мая. Им предстоит сдать ЕГЭ по географии и информатике.

- Калужская область полностью готова к проведению государственной итоговой аттестации, - рассказал на брифинге в пятницу, 25 мая, министр образования и науки региона Александр АНИКЕЕВ. – В этом году мы открываем 37 пунктов проведения Единого государственного экзамена. Все они оснащены необходимыми средствами безопасности: металлодетекторами, системой видеонаблюдения.

По словам министра, новшество в процедуре сдачи ЕГЭ ожидается всего одно, но оно довольно значительное: контрольно-измерительные материалы будут распечатываться перед началом Единого госэкзамена, прямо в аудитории, в присутствии выпускников. После ЕГЭ бланки с ответами выпускников будут сканировать и отправлять в региональный центр обработки информации.

- Это техническое новшество, которое вводится по всей России для того, чтобы исключить человеческий фактор на стадии доставки экзаменационных материалов на пункты проведения ЕГЭ, - пояснил Александр Аникеев. – Мы проводили несколько тренировок. Все сотрудники пунктов проведения экзаменов обучены работать по этой технологии.

В школах отношение к нововведению неоднозначное. Учителя считают, что 15-20 минут ожидания, когда распечатаются КИМы, добавят ещё больше волнения детям, которые и без того сильно напряжены.  

- Психологическое напряжение, безусловно, присутствует. Но решение было принято именно такое. Соответственно, мы его и придерживаемся, - сказал по этому поводу министр образования и науки. – Можно по-разному расценивать все эти вещи. Цель-то благая. Всё делается для того, чтобы показать открытость, что никто не жульничает, не тащит готовые решения и ответы, а всё происходит на глазах у детей.  

Чуть позже Александр Аникеев добавил, что некоторые моменты в процедуре проведения ЕГЭ он всё же упростил бы.

- Чем она проще, тем более управляемой является. Но, к сожалению, каждый год мы сталкиваемся с попытками нарушить процедуру, попытками жульничества, когда дети пытаются пронести мобильные телефоны и списать. Иногда бывают попытки и более крупных нарушений. Мы видим, что пока ещё рано отказываться от этих мер предосторожности.  

Отвечая на вопрос о том, какие изменения ждут ЕГЭ в будущем, Аникеев сказал, что, если они будут, то коснутся содержания КИМов.

- Общий курс такой – убрать из заданий Единого госэкзамена и ОГЭ так называемые стандартизированные тесты с выбором одного-двух вариантов ответов, сделать задания более творческими, требующими не только поиска правильного ответа, но и демонстрации общего уровня развития выпускников.

Кроме того, предпринимаются попытки реформировать экзамен по русскому языку в 9-м классе, сделав в качестве допуска к ОГЭ проведение экзамена в устной форме. В нынешнем году несколько школ нашего региона участвовали в апробации этой процедуры. Насколько успешно она прошла, пока неизвестно.


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Тэги: образование александр аникеев
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