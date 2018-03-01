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Почти полмиллиарда рублей получит Калужская область на ясли

01.03.2018 15:29 5 577 Оксана КОЛОСОВА
Почти полмиллиарда рублей получит Калужская область на ясли

49 миллиардов рублей выделят в 2018-2019 годах российским регионам в рамках госпрограммы «Развитие образования». Средства предназначены на повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет, сообщает 1 марта портал правительства России.

В числе получателей межбюджетного трансферта есть и Калужская область. В общей сложности выплаты нашему региону составят свыше 481 миллиона рублей. Из этой суммы 242 миллиона область получит в 2018 году, 239 – в 2019.

Средства трансфертов могут быть направлены на строительство и приобретение для ясельных групп зданий, пристроек или помещений.


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Тэги: образование дети

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