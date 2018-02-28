Будущие студенты выбирают вузы

«Куда пойти учиться?» — вопрос, который занимает сейчас многих калужских старшеклассников и их родителей. «Комсомольская правда-Калуга» решила облегчить проблему выбора и устроила очную встречу будущих студентов и представителей вузов. Интерес школьников был неподдельным — в зале отеля «Hilton Garden Inn Kaluga» их набилось почти 200 человек.
Высшие учебные заведения представляли два совершенно разных вуза: Государственный филиал Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева, который, как следует из названия, готовит специалистов в области сельского хозяйства, и Обнинский институт атомной энергетики, где учатся на физиков и технарей.
Сельское хозяйство и безопасность страны
Директор Калужского филиала Академии имени Тимирязева Алексей Слипец сам заканчивал этот вуз, а потому говорил о нем не только со знанием дела, но и с любовью. Он рассказал, что за последнее пятилетие в филиале сделано многое по совершенствованию подготовки дипломированных специалистов, расширению и совершенствованию материальной базы. Добавились специализации «Экологическое земледелие», «Луговые ландшафты и газоны» и «Кинология». Сдана в эксплуатацию первая очередь нового учебного корпуса.
— На экономическом факультете открылась уникальная для нашего региона специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», — поделился Алексей Андреевич. — Мы готовим специалистов, которые будут работать в органах государственной власти и отвечать, например, за формирование бюджета и соблюдение законности в экономической сфере. А еще выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности нашей страны. Словом, очень важная и нужная специальность.
Не только физики
Мало кто из присутствовавших мог сразу расшифровать название главного обнинского вуза — ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Но то, что это учебное заведение с большой историей, где работают ученые, двигающие российскую науку вперед, знают все.
Татьяна Ларичева, ответственный секретарь приемной комиссии вуза, рассказала, что сейчас Институт атомной энергетики готовит не только физиков-ядерщиков. Есть здесь и такие направления подготовки, как «Эксплуатация АЭС», «Биотехнологии», «Медицина и фармацевтика», «Материаловедение», «IT» и другие.
— Главное наше преимущество — это хорошее базовое техническое образование, — убеждала собравшихся Татьяна Евгеньевна. — У наших студентов вообще нет проблем с трудоустройством. Все находят работу в развивающихся отраслях промышленности нашего региона — металлургии, машиностроении, фармацевтике, строительстве, аэрокосмическом проектировании. Так что если у вас нет желания уезжать далеко от дома — добро пожаловать к нам!
Выбирать нужно сразу несколько вузов
Статистика свидетельствует не в пользу абитуриента: средние баллы ЕГЭ с каждым годом растут. Так что проходные баллы на выбранное направление в 2018 году станут немного выше, чем
в 2017-м. Поэтому надо уже сейчас присмотреться сразу к нескольким вузам и профессиям, чтобы понять, какие ЕГЭ будут выпускнику реально по силам.
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Калужский филиал РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
В живописном районе Анненки старинного российского города Калуга среди берез и сосен расположилась необыкновенной красоты территория Калужского филиала РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Ландшафт притягивает и радует глаз своим очарованием: деревья, кусты, цветы и травянистый покров слились в единую рукотворную картину.
Днем основания филиала считается 25 июня 1986 года, когда было объявлено распоряжение Совета министров СССР № 1290р «Об организации Калужского филиала Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева в г. Калуге».
Сегодня университет ведет подготовку специалистов по 2 специальностям, бакалавров – по 7 направлениям. Учебные занятия в КФ РГАУ-МСХА ведут 100 преподавателей, в числе которых 6 докторов наук, 65 кандидатов наук.
Университет располагает специализированными лабораториями, обеспеченными современным оборудованием, опытным полем и оранжереей для проведения научно-исследовательской работы, а также ветеринарной клиникой «Багира».
На 3 факультетах по дневной форме в Калужском филиале обучается свыше 700 студентов, на заочном отделении – около 500 человек.
В 2018 году ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 1 КУРС.
31 МАРТА 2018 г. в 11:00 состоится ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
По заочной форме обучения набор проводится по направлениям подготовки «Агрономия», «Землеустройство и кадастры», «Экономика», «Менеджмент», «Зоотехния» и по специальностям «Ветеринария» и «Экономическая безопасность».
Всем иногородним предоставляется общежитие. Студентам очной формы обучения предоставляется отсрочка от службы в Вооруженных Силах.
Адрес приемной комиссии:
Калуга, ул. Вишневского, 27, ком. 224 (учебно-лабораторный корпус).
Телефон для справок: (8-484-2) 72-51-40 - приемная комиссия.
Деканаты факультетов:
МСХА в Сети:
Лицензия: серия 90Л01 № 0008076 от 10 октября 2014 г., выд. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Свидетельство о гос. аккредитации: серия 90А01 № 0001329 от 9 апреля 2015 года.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ
Обнинский институт атомной энергетики – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Форма обучения - очная и заочная.
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 25 марта 2018 г. в 14:00
Институт ядерной физики и технологий (ИЯФиТ)
Бакалавриат
Специалитет
Институт социально-экономических наук (СЭН)
Бакалавриат
Инженерно-физический институт биомедицины (ИФИБ)
Отделение биотехнологий
Бакалавриат
Специалитет
Институт лазерных и плазменных технологий (ЛаПлаз)
Центр технологий композитов и материалов фотоники
Бакалавриат
Институт интеллектуальных кибернетических систем (ИИКС)
Бакалавриат
Адрес:
Приемная комиссия:
Мы в сети
Лицензия 90Л01 №0009189 от 24 мая 2016 года бессрочно
Приложение к Лицензии 90П01 №0036596
Свидетельство о гос. аккредитации 90А01 №0002184 от 01 июля 2016 года до 17 декабря 2021 года
Приложение к свидетельству о гос. аккредитации 90А01 №0012014
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