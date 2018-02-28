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Будущие студенты выбирают вузы

28.02.2018 15:36 0 764
Будущие студенты выбирают вузы

«Куда пойти учиться?» — ​вопрос, который занимает сейчас многих калужских старшеклассников и их родителей. «Комсомольская правда-Калуга» решила облегчить проблему выбора и устроила очную встречу будущих студентов и представителей вузов. Интерес школьников был неподдельным — ​в зале отеля «Hilton Garden Inn Kaluga» их набилось почти 200 человек.

Высшие учебные заведения представляли два совершенно разных вуза: Государственный филиал Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева, который, как следует из названия, готовит специалистов в области сельского хозяйства, и Обнинский институт атомной энергетики, где учатся на физиков и технарей.

Сельское хозяйство и безопасность страны

Директор Калужского филиала Академии имени Тимирязева Алексей Слипец сам заканчивал этот вуз, а потому говорил о нем не только со знанием дела, но и с любовью. Он рассказал, что за последнее пятилетие в филиале сделано многое по совершенствованию подготовки дипломированных специалистов, расширению и совершенствованию материальной базы. Добавились специализации «Экологическое земледелие», «Луговые ландшафты и газоны» и «Кинология». Сдана в эксплуатацию первая очередь нового учебного корпуса.

— На экономическом факультете открылась уникальная для нашего региона специализация  ​«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», — ​поделился Алексей Андреевич. — ​Мы готовим специалистов, которые будут работать в органах государственной власти и отвечать, например, за формирование бюджета и соблюдение законности в экономической сфере. А еще выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности нашей страны. Словом, очень важная и нужная специальность.

Не только физики

Мало кто из присутствовавших мог сразу расшифровать название главного обнинского вуза — ​ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Но то, что это учебное заведение с большой историей, где работают ученые, двигающие российскую нау­ку вперед, знают все.

Татьяна Ларичева, ответственный секретарь приемной комиссии вуза, рассказала, что сейчас Институт атомной энергетики готовит не только физиков-ядерщиков. Есть здесь и такие направления подготовки, как «Эксплуатация АЭС», «Биотехнологии», «Медицина и фармацевтика», «Материа­ловедение», «IT» и другие.

— Главное наше преимущество — ​это хорошее базовое техническое образование, — ​убеждала собравшихся Татьяна Евгеньевна. — ​У наших студентов вообще нет проб­лем с трудоустройством. Все находят работу в развивающихся отраслях промышленности нашего региона — ​металлургии, машиностроении, фармацевтике, строительстве, аэрокосмическом проектировании. Так что если у вас нет желания уезжать далеко от дома — ​добро пожаловать к нам!

Выбирать нужно сразу несколько вузов

Статистика свидетельствует не в пользу абитуриента: средние баллы ЕГЭ с каждым годом растут. Так что проходные баллы на выбранное направление в 2018 году станут немного выше, чем
в 2017-м. Поэтому надо уже сейчас присмотреться сразу к нескольким вузам и профессиям, чтобы понять, какие ЕГЭ будут выпускнику реально по силам.

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Калужский филиал РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

В живописном районе Анненки старинного российского города Калуга среди берез и сосен расположилась необыкновенной красоты территория Калужского филиала РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Ландшафт притягивает и радует глаз своим очарованием: деревья, кусты, цветы и травянистый покров слились в единую рукотворную картину.

Днем основания филиала считается 25 июня 1986 года, когда было объявлено распоряжение Совета министров СССР № 1290р «Об организации Калужского филиала Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева в г. Калуге».

Сегодня университет ведет подготовку специалистов по 2 специальностям, бакалавров – по 7 направлениям. Учебные занятия в КФ РГАУ-МСХА ведут 100 преподавателей, в числе которых 6 докторов наук, 65 кандидатов наук.

Университет располагает специализированными лабораториями, обеспеченными современным оборудованием, опытным полем и оранжереей для проведения научно-исследовательской работы, а также ветеринарной клиникой «Багира».

На 3 факультетах по дневной форме в Калужском филиале обучается свыше 700 студентов, на заочном отделении – около 500 человек.

В 2018 году ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 1 КУРС. 

31 МАРТА 2018 г. в 11:00 состоится ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

ФАКУЛЬТЕТЫ очного отделения

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

  • Направление «Агрономия», профили подготовки: агрономия, луговые ландшафты и газоны
  • Направление «Агроинженерия», профиль подготовки: технический сервис в АПК
  • Направление «Землеустройство и кадастры», профиль подготовки: землеустройство
  • Направление «Садоводство»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

  • Направление «Менеджмент», профиль подготовки: менеджмент организации
  • Направление «Экономика», профили подготовки: экономика предприятий и организаций; бухгалтерский учет, анализ и аудит; финансы и кредит
  • Специальность «Экономическая безопасность», специализация: экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

  • Направление «Зоотехния», профили подготовки: технология производства продукции скотоводства, кинология
  • Специальность «Ветеринария», специализация: болезни домашних животных

По заочной форме обучения набор проводится по направлениям подготовки «Агрономия», «Землеустройство и кадастры», «Экономика», «Менеджмент», «Зоотехния» и по специальностям «Ветеринария» и «Экономическая безопасность».

Всем иногородним предоставляется общежитие. Студентам очной формы обучения предоставляется отсрочка от службы в Вооруженных Силах.

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МСХА ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА!
 
Искренне желаем вам удачи в выборе будущей профессии!

Адрес приемной комиссии:

Калуга, ул. Вишневского, 27, ком. 224 (учебно-лабораторный корпус).
Телефон для справок: (8-484-2) 72-51-40 - приемная комиссия.

Деканаты факультетов:

  • 72-53-16 - деканат заочной формы обучения
  • 72-62-66 - экономический
  • 72-64-48 - агрономический
  • 72-68-08 - зооинженерный.

МСХА в Сети:

Лицензия:  серия  90Л01 № 0008076 от 10 октября 2014 г., выд. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Свидетельство о гос. аккредитации: серия 90А01 № 0001329 от 9 апреля 2015 года.

ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

Обнинский институт атомной энергетики – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

  • Бакалавриат – 4 года
  • Cпециалитет – 5,5 лет,
  • Магистратура и аспирантура.

Форма обучения - очная и заочная.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 25 марта 2018 г. в 14:00

Институт ядерной физики и технологий (ИЯФиТ)

Бакалавриат

  • Приборостроение
  • Ядерная энергетика и теплофизика
  • Ядерные физика и технологии

Специалитет

  • Ядерные реакторы и материалы
  • Атомные электрические станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг
  • Электроника и автоматика физических установок


Институт социально-экономических наук (СЭН)

Бакалавриат

  • Бизнес-информатика – IT-инфраструктура бизнеса
  • Менеджмент – Маркетинг – Логистика – Международный бизнес
  • Экономика
  • Дизайн - Промышленный дизайн


Инженерно-физический институт биомедицины (ИФИБ)

Отделение биотехнологий

Бакалавриат

  • Химия – Аналитическая химия
  • Химия, физика и механика материалов – Наноматериалы для биологии и медицины
  • Биология – Радиобиология
  • Ядерные физика и технологии – Инновационные технологии ядерной медицины

Специалитет

  •    Лечебное дело


Институт лазерных и плазменных технологий (ЛаПлаз)

Центр технологий композитов и материалов фотоники

Бакалавриат

  •    Материаловедение и технологии материалов – Материалы фотоники – Наноматериалы

Институт интеллектуальных кибернетических систем (ИИКС)

Бакалавриат

  • Прикладная математика и информатика – Прикладная информатика
  • Информатика и вычислительная техника – Автоматизированные системы обработки информации – Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
  • Информационные системы и технологии – Информационные технологии

Адрес:

  • 249030, Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, 1.

Приемная комиссия:

Мы в сети

Лицензия 90Л01 №0009189 от 24 мая 2016 года бессрочно
Приложение к Лицензии 90П01 №0036596
Свидетельство о гос. аккредитации 90А01 №0002184 от 01 июля 2016 года до 17 декабря 2021 года
Приложение к свидетельству о гос. аккредитации 90А01 №0012014


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Тэги: образование

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