Будущие студенты выбирают вузы

28.02.2018 15:36 764

«Куда пойти учиться?» — ​вопрос, который занимает сейчас многих калужских старшеклассников и их родителей. «Комсомольская правда-Калуга» решила облегчить проблему выбора и устроила очную встречу будущих студентов и представителей вузов. Интерес школьников был неподдельным — ​в зале отеля «Hilton Garden Inn Kaluga» их набилось почти 200 человек.

Высшие учебные заведения представляли два совершенно разных вуза: Государственный филиал Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева, который, как следует из названия, готовит специалистов в области сельского хозяйства, и Обнинский институт атомной энергетики, где учатся на физиков и технарей.

Сельское хозяйство и безопасность страны

Директор Калужского филиала Академии имени Тимирязева Алексей Слипец сам заканчивал этот вуз, а потому говорил о нем не только со знанием дела, но и с любовью. Он рассказал, что за последнее пятилетие в филиале сделано многое по совершенствованию подготовки дипломированных специалистов, расширению и совершенствованию материальной базы. Добавились специализации «Экологическое земледелие», «Луговые ландшафты и газоны» и «Кинология». Сдана в эксплуатацию первая очередь нового учебного корпуса.

— На экономическом факультете открылась уникальная для нашего региона специализация ​«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», — ​поделился Алексей Андреевич. — ​Мы готовим специалистов, которые будут работать в органах государственной власти и отвечать, например, за формирование бюджета и соблюдение законности в экономической сфере. А еще выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности нашей страны. Словом, очень важная и нужная специальность.

Не только физики

Мало кто из присутствовавших мог сразу расшифровать название главного обнинского вуза — ​ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Но то, что это учебное заведение с большой историей, где работают ученые, двигающие российскую нау­ку вперед, знают все.

Татьяна Ларичева, ответственный секретарь приемной комиссии вуза, рассказала, что сейчас Институт атомной энергетики готовит не только физиков-ядерщиков. Есть здесь и такие направления подготовки, как «Эксплуатация АЭС», «Биотехнологии», «Медицина и фармацевтика», «Материа­ловедение», «IT» и другие.

— Главное наше преимущество — ​это хорошее базовое техническое образование, — ​убеждала собравшихся Татьяна Евгеньевна. — ​У наших студентов вообще нет проб­лем с трудоустройством. Все находят работу в развивающихся отраслях промышленности нашего региона — ​металлургии, машиностроении, фармацевтике, строительстве, аэрокосмическом проектировании. Так что если у вас нет желания уезжать далеко от дома — ​добро пожаловать к нам!

Выбирать нужно сразу несколько вузов

Статистика свидетельствует не в пользу абитуриента: средние баллы ЕГЭ с каждым годом растут. Так что проходные баллы на выбранное направление в 2018 году станут немного выше, чем

в 2017-м. Поэтому надо уже сейчас присмотреться сразу к нескольким вузам и профессиям, чтобы понять, какие ЕГЭ будут выпускнику реально по силам.

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Калужский филиал РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

В живописном районе Анненки старинного российского города Калуга среди берез и сосен расположилась необыкновенной красоты территория Калужского филиала РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Ландшафт притягивает и радует глаз своим очарованием: деревья, кусты, цветы и травянистый покров слились в единую рукотворную картину.

Днем основания филиала считается 25 июня 1986 года, когда было объявлено распоряжение Совета министров СССР № 1290р «Об организации Калужского филиала Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева в г. Калуге».

Сегодня университет ведет подготовку специалистов по 2 специальностям, бакалавров – по 7 направлениям. Учебные занятия в КФ РГАУ-МСХА ведут 100 преподавателей, в числе которых 6 докторов наук, 65 кандидатов наук.

Университет располагает специализированными лабораториями, обеспеченными современным оборудованием, опытным полем и оранжереей для проведения научно-исследовательской работы, а также ветеринарной клиникой «Багира».

На 3 факультетах по дневной форме в Калужском филиале обучается свыше 700 студентов, на заочном отделении – около 500 человек.

В 2018 году ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 1 КУРС.

31 МАРТА 2018 г. в 11:00 состоится ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

ФАКУЛЬТЕТЫ очного отделения

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Направление «Агрономия», профили подготовки: агрономия, луговые ландшафты и газоны

Направление «Агроинженерия», профиль подготовки: технический сервис в АПК

Направление «Землеустройство и кадастры», профиль подготовки: землеустройство

Направление «Садоводство»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Направление «Менеджмент», профиль подготовки: менеджмент организации

Направление «Экономика», профили подготовки: экономика предприятий и организаций; бухгалтерский учет, анализ и аудит; финансы и кредит

Специальность «Экономическая безопасность», специализация: экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Направление «Зоотехния», профили подготовки: технология производства продукции скотоводства, кинология

Специальность «Ветеринария», специализация: болезни домашних животных

По заочной форме обучения набор проводится по направлениям подготовки «Агрономия», «Землеустройство и кадастры», «Экономика», «Менеджмент», «Зоотехния» и по специальностям «Ветеринария» и «Экономическая безопасность».

Всем иногородним предоставляется общежитие. Студентам очной формы обучения предоставляется отсрочка от службы в Вооруженных Силах.

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МСХА ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА!

Искренне желаем вам удачи в выборе будущей профессии!

Адрес приемной комиссии:

Калуга, ул. Вишневского, 27, ком. 224 (учебно-лабораторный корпус).

Телефон для справок: (8-484-2) 72-51-40 - приемная комиссия.

Деканаты факультетов:

72-53-16 - деканат заочной формы обучения

72-62-66 - экономический

72-64-48 - агрономический

72-68-08 - зооинженерный.

МСХА в Сети:

Лицензия: серия 90Л01 № 0008076 от 10 октября 2014 г., выд. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Свидетельство о гос. аккредитации: серия 90А01 № 0001329 от 9 апреля 2015 года.

ИАТЭ НИЯУ МИФИ

Обнинский институт атомной энергетики – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Бакалавриат – 4 года

Cпециалитет – 5,5 лет,

Магистратура и аспирантура.

Форма обучения - очная и заочная.



ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 25 марта 2018 г. в 14:00

Институт ядерной физики и технологий (ИЯФиТ)

Бакалавриат

Приборостроение

Ядерная энергетика и теплофизика

Ядерные физика и технологии

Специалитет

Ядерные реакторы и материалы

Атомные электрические станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг

Электроника и автоматика физических установок



Институт социально-экономических наук (СЭН)

Бакалавриат

Бизнес-информатика – IT-инфраструктура бизнеса

Менеджмент – Маркетинг – Логистика – Международный бизнес

Экономика

Дизайн - Промышленный дизайн



Инженерно-физический институт биомедицины (ИФИБ)

Отделение биотехнологий

Бакалавриат

Химия – Аналитическая химия

Химия, физика и механика материалов – Наноматериалы для биологии и медицины

Биология – Радиобиология

Ядерные физика и технологии – Инновационные технологии ядерной медицины

Специалитет

Лечебное дело



Институт лазерных и плазменных технологий (ЛаПлаз)

Центр технологий композитов и материалов фотоники

Бакалавриат

Материаловедение и технологии материалов – Материалы фотоники – Наноматериалы

Институт интеллектуальных кибернетических систем (ИИКС)

Бакалавриат

Прикладная математика и информатика – Прикладная информатика

Информатика и вычислительная техника – Автоматизированные системы обработки информации – Вычислительные машины, комплексы, системы и сети

Информационные системы и технологии – Информационные технологии

Адрес:

249030, Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, 1.

Приемная комиссия:

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